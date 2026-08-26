Bolsas de NY fecham em queda após dados dos EUA e expectativas com Nvidia

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 17:47
O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,21%, aos 53.464,59 pontos. O S&P 500 recuou 0,02%, a 7.675,80 pontos e o Nasdaq teve perda de 0,08%, encerrando em 26.130,20 pontosQuoteInspector.com/Divulgação/JC