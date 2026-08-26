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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 17:47

Bolsas de NY fecham em queda após dados dos EUA e expectativas com Nvidia

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,21%, aos 53.464,59 pontos. O S&P 500 recuou 0,02%, a 7.675,80 pontos e o Nasdaq teve perda de 0,08%, encerrando em 26.130,20 pontos

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,21%, aos 53.464,59 pontos. O S&P 500 recuou 0,02%, a 7.675,80 pontos e o Nasdaq teve perda de 0,08%, encerrando em 26.130,20 pontos

QuoteInspector.com/Divulgação/JC
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Agências
Os principais índices das bolsas de Nova York fecharam em leve queda com reações a dados econômicos dos EUA dosadas pela expectativa com o resultado da Nvidia após o fechamento do pregão. As ações da empresa comandada por Jensen Huang registraram a oitava queda em nove pregões.

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