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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 16:52

Petróleo fecha em leve queda com Oriente Médio e Ucrânia no radar

WTI para outubro caiu 0,16%, a US$ 82,23; Brent para novembro teve queda de 0,37%, a US$ 86,94

WTI para outubro caiu 0,16%, a US$ 82,23; Brent para novembro teve queda de 0,37%, a US$ 86,94

André Ribeiro/Agência Petrobras/Divulgação/JC
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Agências
O petróleo fechou em leve queda nesta quarta-feira (26) numa sessão volátil, em meio a desdobramentos na guerra da Ucrânia e esclarecimentos do Irã em relação ao acordo com Omã sobre o Estreito de Ormuz. Na véspera, os preços da commodity aprofundaram queda após relatos de um possível cessar fogo entre Teerã e Washington.

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