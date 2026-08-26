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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 16:52

Habib's entra em recuperação judicial com dívida de R$ 265,2 milhões

Pandemia e juros altos são causas da crise, afirma empresa

Pandemia e juros altos são causas da crise, afirma empresa

MARCELO G. RIBEIRO/JC
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Agências
O Habib's entrou em recuperação judicial na segunda-feira (24). No pedido feito à Justiça de São Paulo, o grupo econômico declarou dívida de R$ 265,2 milhões. A decisão favorável, proferida pelo juiz Jomar Juarez Amorim, nomeou a consultora KPMG como administradora judicial.
 
Procurado pela reportagem, o Grupo Habib's afirmou, por meio da assessoria, que o objetivo da recuperação é preservar a sustentabilidade e a evolução do negócio no longo prazo.
"As operações do grupo seguem funcionando normalmente, mantendo o atendimento aos clientes, a rotina e a qualidade de suas unidades. Presente na vida dos brasileiros há quase 40 anos, a companhia segue comprometida com a força de suas marcas, a evolução de seu negócio e a continuidade de uma história construída ao lado de milhões de brasileiros", diz a nota.

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