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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 15:51

Atividade econômica cai em 2 das 5 regiões do País em junho ante maio

Sudeste e Norte registraram queda

Sudeste e Norte registraram queda

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A atividade econômica diminuiu em duas das cinco regiões do País em junho na comparação com maio, segundo dados dessazonalizados do Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgados nesta quarta-feira, 26.

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