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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 15:50

Turismo no Rio Grande do Sul fatura R$ 750 mil em junho, aponta FecomercioSP

Apesar do resultado positivo no acumulado do ano, o turismo brasileiro apresentou perda de ritmo em junho

Apesar do resultado positivo no acumulado do ano, o turismo brasileiro apresentou perda de ritmo em junho

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O turismo no Rio Grande do Sul faturou R$ 754,352 mil em junho, uma variação de 2,4% em relação ao mesmo mês de 2025, segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O desempenho do Estado ocorre em um cenário de crescimento do setor em todo o País, que movimentou R$ 143,1 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 3,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado nacional é o melhor para um primeiro semestre desde 2011.

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