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CapaEconomiaVarejo

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 16:14

Ello Wines aposta no RS para expandir mercado de vinhos com valor percebido

A sociedade reúne Glenda Moya, Maurício Wingert e Rafael Moura

A sociedade reúne Glenda Moya, Maurício Wingert e Rafael Moura

Oblíquo Imagens/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
Com a proposta de diversificar o mercado de vinhos e oferecer produtos com maior valor percebido - com diferenciais de qualidade, origem e experiência para o consumidor -, a Ello Wines chega ao mercado brasileiro com 12 rótulos das vinícolas Bodega Caelum, de Mendoza, na Argentina, e Pueblo Tannat, da região de Carmelo, no Uruguai. Com 2,5 mil garrafas em estoque, armazenadas em um centro de distribuição em São Leopoldo e um investimento inicial de R$ 1,2 milhão, a empresa projeta fechar o ano com cerca de 25 rótulos.

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