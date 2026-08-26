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CapaEconomiaFinanças

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 12:22

Open Mind Brazil reúne lideranças empresariais para debater estratégias financeiras em Porto Alegre

No encontro, a incorporação da inteligência artificial (IA) às atividades financeiras ganhou destaque

No encontro, a incorporação da inteligência artificial (IA) às atividades financeiras ganhou destaque

Alessandra Xavier/ Especial/ JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Nesta quarta-feira (26), Porto Alegre recebeu mais uma edição do Open Mind Brazil C-levels Meeting, encontro voltado à conexão entre executivos de grandes empresas. Realizado no Tecnopuc, o evento teve como tema central as finanças e as estratégias para atuação em um mercado pautado por rápidas transformações. 

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