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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 07:41

Bolsas da Ásia sobem com petróleo em queda e esperança de reabertura de Ormuz

Índice japonês Nikkei subiu 0,62% em Tóquio, para 66.262,16 pontos

Índice japonês Nikkei subiu 0,62% em Tóquio, para 66.262,16 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que o petróleo continua recuando em meio ao otimismo com negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz e após relatos de um possível cessar-fogo entre EUA e Irã.

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