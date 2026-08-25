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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 20:21

Com mês ainda em aberto, fila do INSS registra queda de 59% em agosto

Número de processos em análise é o menor desde janeiro de 2023

Número de processos em análise é o menor desde janeiro de 2023

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/JC
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Agências
Apesar de ainda faltarem alguns dias para o fim do mês de agosto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta terça-feira (25) que o número de processos em análise pelo órgão está em 1,282 milhão. É o menor patamar registrado desde o início da atual gestão, em janeiro de 2023, quando a fila estava em 1,700 milhão. Não foi apresentada uma comparação com anos anteriores. O número parcial foi compilado na segunda-feira (24) e divulgado em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) na tarde desta terça.

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