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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 19:10

Ibovespa tem firme alta de olho em possível cessar-fogo no Oriente Médio

Risco global e local: saída de capital estrangeiro da Bolsa em agosto

Risco global e local: saída de capital estrangeiro da Bolsa em agosto

ARTE/JC
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Agências
O Ibovespa acelerou o ritmo de alta na hora final do pregão desta terça-feira (25) e voltou ao nível dos 174 mil pontos (+1,55%), puxado pelo desempenho das ações da Vale e dos bancos. O principal índice da B3 ganhou um fôlego adicional depois da informação, nos minutos finais da sessão, de que os EUA e o Irã teriam concordado com um cessar-fogo, segundo o veículo de imprensa russo Ria Novosti.

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