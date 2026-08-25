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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:12

Brasil e EUA marcam nova reunião para falar sobre tarifaço

A conversa, acertada para a próxima segunda-feira (31), não deve envolver os presidentes, mas ser conduzida pelo representante comercial dos EUA e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços brasileiro

A conversa, acertada para a próxima segunda-feira (31), não deve envolver os presidentes, mas ser conduzida pelo representante comercial dos EUA e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços brasileiro

Wenderson Araujo/Trilux/CNA/JC
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Agências
Após o telefonema entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump na última semana, Brasil e Estados Unidos acertaram uma nova reunião virtual na próxima segunda-feira (31) para discutir a situação das tarifas impostas por Washington.

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