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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 17:51

Bolsas de NY fecham em alta e Nvidia interrompe quedas antes de balanço

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30%, aos 53.577,40 pontos. O S&P 500 ganhou +0,32%, a 7.677,28 pontos e o Nasdaq teve avanço de 0,66%, encerrando em 26.151,30 pontos

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30%, aos 53.577,40 pontos. O S&P 500 ganhou +0,32%, a 7.677,28 pontos e o Nasdaq teve avanço de 0,66%, encerrando em 26.151,30 pontos

QuoteInspector.com/Divulgação/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta escoradas pelo recuo dos juros dos Treasuries. Os ganhos do S&P 500 e do Nasdaq se intensificaram levemente com relato de acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã. Diante da aproximação da divulgação de seu balanço, a Nvidia interrompeu uma sequência de sete pregões em baixa. A rodada de conflito comercial entre EUA e Canadá respingou nas siderúrgicas.

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