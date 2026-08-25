Bolsas de NY fecham em alta e Nvidia interrompe quedas antes de balanço

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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 17:51
O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30%, aos 53.577,40 pontos. O S&P 500 ganhou +0,32%, a 7.677,28 pontos e o Nasdaq teve avanço de 0,66%, encerrando em 26.151,30 pontosQuoteInspector.com/Divulgação/JC