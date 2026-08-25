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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 17:58

Lucro da Kepler Weber cai 60% no 2º trimestre com menor demanda de produtores rurais

Receita recuou 3,9%, para R$ 299,1 milhões, pressionada pelo segmento de Fazendas

Receita recuou 3,9%, para R$ 299,1 milhões, pressionada pelo segmento de Fazendas

Kepler Weber/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A Kepler Weber encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 6,3 milhões, queda de cerca de 60% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em um cenário de juros elevados, crédito mais restritivo e margens pressionadas no agronegócio, a companhia registrou menor demanda dos produtores rurais por investimentos em estruturas de armazenagem.

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