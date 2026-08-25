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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 17:04

Agro e estatais lideram ganhos da B3 no primeiro semestre

Maior avanço foi registrado pelo Índice Futuro Boi Gordo, com valorização de 16,38%

Maior avanço foi registrado pelo Índice Futuro Boi Gordo, com valorização de 16,38%

Manuela Bergamim/Embrapa Pecuária Sul/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O primeiro semestre de 2026 mudou a fotografia dos índices com melhor desempenho na B3. Depois de um início de 2025 marcado pela valorização de segmentos como o imobiliário e o financeiro, os seis primeiros meses deste ano colocaram no topo do ranking o boi gordo, as empresas estatais e as companhias de serviços públicos. A renda fixa também ganhou espaço entre os maiores retornos, em um ambiente ainda marcado por juros elevados.

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