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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 17:08

Petróleo fecha em queda com possível acordo Irã-Omã para o Estreito de Ormuz

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 3,12% (US$ 2,65), a US$ 82,36 por barril

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 3,12% (US$ 2,65), a US$ 82,36 por barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda de 3% nesta terça-feira (25), à medida que aumenta o otimismo entre os traders para a navegação no Estreito de Ormuz, depois de circular uma proposta entre Omã e Irã para a administração da via marítima.

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