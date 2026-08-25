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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 19:34

Complexo turístico-imobiliário terá aporte de R$ 400 milhões na Campanha

Luiz Eduardo Batalha diz que objetivo é dobrar o tamanho da atual estrutura

Luiz Eduardo Batalha diz que objetivo é dobrar o tamanho da atual estrutura

Roberto Hunoff/Especial/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Caxias do Sul

Mesmo sem lançamento oficial ao mercado, o que deve ocorrer em outubro próximo, o complexo turístico-imobiliário que levará o nome de Grand Terroir 31, já tem cerca de 20% dos lotes comercializados. A iniciativa do empresário paulista Luiz Eduardo Batalha em parceria com a Joal Teitelbaum, empresa de construção e incorporação comandada por Claudio Teitelbaum, ocupará uma área de 370 hectares em Candiota, na divisa com Pinheiro Machado, na Campanha Gaúcha, e terá aporte estimado em R$ 400 milhões e valor geral de vendas na ordem de R$ 1 bilhão.

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