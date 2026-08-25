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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 13:51

TRF4 libera R$ 254,7 milhões em RPVs para beneficiários do Rio Grande do Sul

Os limites financeiros liberados ficaram no valor de R$ 664.615.285,46

Os limites financeiros liberados ficaram no valor de R$ 664.615.285,46

SYLVIO SIRANGELO/TRF4/DIVULGA??O/JC
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Mais de 28,8 mil beneficiários do Rio Grande do Sul terão acesso a R$ 254,7 milhões em Requisições de Pequeno Valor (RPVs) a partir de 1º de setembro. O montante foi liberado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e corresponde a pagamentos devidos pela União, suas autarquias e fundações referentes a processos autuados em julho de 2026.

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