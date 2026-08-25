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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 12:06

Azul anuncia 2,5 mil voos extras na alta temporada de verão

Entre as 10 principais ligações da operação especial da Azul, oito são para cidades nordestinas

Entre as 10 principais ligações da operação especial da Azul, oito são para cidades nordestinas

AZUL LINHAS AÉREAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A Azul informou nesta terça-feira (25) que vai reforçar sua malha para a alta temporada de verão e ampliar as opções de viagem pelo Brasil. Entre os dias 5 de dezembro de 2026 a 14 de fevereiro de 2027, a companhia terá cerca de 2,5 mil voos extras, com 370 mil assentos disponíveis.

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