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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 11:24

Bitcoin volta a superar US$ 80 mil após três meses e sobe quase 25% em uma semana

Principal moeda virtual chegou a atingir US$ 81,22 mil (R$ 419,3 mil)

Principal moeda virtual chegou a atingir US$ 81,22 mil (R$ 419,3 mil)

Freepik/JC
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Agências
O bitcoin voltou a ultrapassar a casa dos US$ 80 mil pela primeira vez desde 15 de maio, impulsionado pela desvalorização do dólar e pela expectativa da aprovação de um projeto de lei favorável para regulamentar as criptomoedas nos EUA.
 
A principal moeda virtual chegou a atingir US$ 81,22 mil (R$ 419,3 mil), por volta das 23h30min (horário de Brasília), alta de 2,83% em relação ao dia anterior. Às 10h30min, o bitcoin estava cotado a US$ 78,76 mil (R$ 406,59 mil), variação positiva de 0,2%.
A criptomoeda mais negociada do mundo passou a subir a partir da última quarta-feira (19), quando a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) anunciou um conjunto de regras para regular a criptomoeda. A proposta foi comemorada pelo setor, pois isenta certas empresas e ofertas de criptomoedas das regras de valores mobiliários dos EUA, o que deve facilitar a emissão de tokens e a captação de recursos por parte dessas empresas.

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