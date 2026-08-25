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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 10:50

Dólar abre em leve alta nesta terça após EUA ameaçarem sanções contra Irã

Às 9h27min, a moeda norte-americana subia 0,18%, cotada a R$ 5,1625

Às 9h27min, a moeda norte-americana subia 0,18%, cotada a R$ 5,1625

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em leve alta nesta terça-feira (25) com os investidores avaliando as promessas de sanções feitas pelo governo Donald Trump contra os países que mantiverem parceria com o Irã. Os EUA anunciaram que vão ampliar as sanções econômicas ao Irã, ameaçando excluir do sistema financeiro baseado em dólar os países que continuarem a negociar com Teerã.
Às 9h27min, a moeda norte-americana subia 0,18%, cotada a R$ 5,1625. O índice do dólar — que mede o desempenho da divisa frente a uma cesta de outras seis moedas —subia 0,05%, a 99,014.

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