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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 09:06

IPC-S acelera em três das sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de agosto

Porto Alegre esteve entre cidades que teve aceleração mais significativa, de -0,56% para -0,40%

Porto Alegre esteve entre cidades que teve aceleração mais significativa, de -0,56% para -0,40%

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Agências
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça, 25. O índice caiu 0,39%, resultado acima do registrado na última divulgação (-0,43%), na passagem da segunda para a terceira quadrissemana do mês. Ainda assim, todas as capitais permanecem com taxa de variação em patamar negativo nesta leitura.

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