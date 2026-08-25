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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 07:43

Bolsas da Ásia fecham em alta com queda do petróleo apesar de sanções dos EUA ao Irã

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,19%, para 3.889,44 pontos

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,19%, para 3.889,44 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, enquanto o petróleo seguiu em queda, apesar de novas sanções econômicas dos EUA contra o Irã. O índice japonês Nikkei subiu 0,50% em Tóquio, para 65.856,43 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,68% em Seul, para 6.742,74 pontos, apagando perdas de mais cedo no pregão.

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