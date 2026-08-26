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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 16:41

Envelhecimento da população impulsiona expansão de casas geriátricas em Porto Alegre

Mudanças no perfil dos moradores e na oferta de serviços ampliam a demanda pelo setor

Mudanças no perfil dos moradores e na oferta de serviços ampliam a demanda pelo setor

Thibaud MORITZ/AFP/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
O número de casas geriátricas em Porto Alegre cresceu 403,3%, passando de 92 alvarás ativos em 2021 para 463 em janeiro de 2026, segundo dados da Sala do Empreendedor, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SMDET). O aumento é reflexo do alto índice de envelhecimento populacional constatado no Rio Grande do Sul. Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022, o Estado concentra 19 das 20 cidades brasileiras com maior proporção de idosos.

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