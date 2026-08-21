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Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 10:19

Durigan: Banco Central preocupado com inflação tem impacto da guerra

Segundo Durigan, o mundo enfrenta problemas de preços e possivelmente de abastecimento, como no caso de fertilizantes

Segundo Durigan, o mundo enfrenta problemas de preços e possivelmente de abastecimento, como no caso de fertilizantes

Tomaz Silva/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (21) que o Banco Central, quando diz que está preocupado com a inflação, não é só com fiscal, mas também com a guerra no Oriente Médio. Segundo Durigan, o mundo enfrenta problemas de preços e possivelmente de abastecimento, como no caso de fertilizantes.

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