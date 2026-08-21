Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaVarejo

Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 09:29

Prestes a completar 35 anos, praça de alimentação do Praia de Belas passa por renovação

Neste ano, serão adquiridas mais de 100 mesas e 400 cadeiras

Neste ano, serão adquiridas mais de 100 mesas e 400 cadeiras

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Inaugurado em outubro de 1991, o Shopping Praia de Belas mantém algumas características arquitetônicas e decorativas desde aquela época, há 35 anos. Um dos exemplos é o mobiliário da praça de alimentação, que guarda memórias afetivas para o público gaúcho que frequenta o local.

Notícias relacionadas