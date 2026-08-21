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Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 07:45

Walmart supera expectativas no 2º trimestre fiscal, mas guidance decepciona

Receita subiu para US$ 187,94 bilhões no trimestre encerrado em 31 de julho

Receita subiu para US$ 187,94 bilhões no trimestre encerrado em 31 de julho

Robyn Beck/AFP/JC
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Agências
O Walmart registrou lucro líquido de US$ 6,37 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2027 e lucro ajustado por ação de US$ 0,81, acima dos US$ 0,74 previstos por analistas consultados pela FactSet. A receita subiu para US$ 187,94 bilhões no trimestre encerrado em 31 de julho, alta de quase 6% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima dos US$ 186,62 bilhões esperados pelo mercado.

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