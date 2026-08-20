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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:35

Aplicação da reciprocidade contra os EUA não deve acontecer ainda este ano, diz ministro

Segundo Márcio Elias Rosa, ministérios coletam informações sobre tarifaço e devem apresentá-las em 60 dias

Segundo Márcio Elias Rosa, ministérios coletam informações sobre tarifaço e devem apresentá-las em 60 dias

Tomaz Silva/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que a aplicação da Lei de Reciprocidade não deve ser concluída até dezembro. O governo Lula informou na última quinta (13) aos Estados Unidos que iniciaria o processo de reciprocidade ao tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump.
 
"Não terá tempo para terminar antes de dezembro nenhum processo de reciprocidade, mas a minha expectativa é de que a gente consiga negociar e resolver ou pelo menos aplacar minimamente as questões com os Estados Unidos antes do final do ano", afirmou Rosa.
 
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