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CapaEconomiaInovação

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 19:12

Escola de Negócios da PUCRS e JC reforçam colaboração

Stefania Ordovas de Almeida, Clécio Araújo, representantes da Escola de Negócios da PUCRS, foram recebios na sede do JC por Stefania Jarros Tumelero

Stefania Ordovas de Almeida, Clécio Araújo, representantes da Escola de Negócios da PUCRS, foram recebios na sede do JC por Stefania Jarros Tumelero

DANIEL MORAGAS/ESPECIAL/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A sinergia entre a produção de conhecimento acadêmico e o jornalismo econômico ganhou ainda mais força com a recente proximidade física entre a Escola de Negócios da PUCRS e o Jornal do Comércio no Tecnopuc. Para celebrar essa fase e estreitar os laços já existentes, representantes das instituições se reuniram com o objetivo de projetar o futuro de uma parceria focada em inovação, pesquisa e geração de conteúdo relevante para o mercado e a sociedade.

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