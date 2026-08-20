Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:17

Dólar volta a subir, mas se mantém abaixo de R$ 5,20

Declaração de guerra econômica de Trump ao Irã influenciou alta da moeda norte-americana

Declaração de guerra econômica de Trump ao Irã influenciou alta da moeda norte-americana

Arte/JC
Compartilhe:
Agências
O dólar exibiu alta moderada nesta quinta-feira alinhado ao comportamento da moeda norte-americana no exterior, mas manteve-se abaixo da linha de R$ 5,20 no fechamento. A declaração de "guerra econômica" do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Irã levou a uma nova escalada do petróleo e desfez o apetite ao risco que havia marcado a sessão da quarta-feira, quando o Tesouro norte-americano anunciou aumento da recompra de títulos de longo prazo.

Notícias relacionadas