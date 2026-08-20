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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:43

Aviação doméstica do País bate recorde até julho

Aviação doméstica brasileira tem a maior movimentação em 26 anos

Aviação doméstica brasileira tem a maior movimentação em 26 anos

Agência Brasil
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Agências
De janeiro a julho de 2026, o Brasil alcançou a marca de 59 milhões de passageiros em voos domésticos. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação, é a maior movimentação para o período desde o início da série histórica, em 2000.

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