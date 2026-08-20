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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:24

Sindienergia-RS manifesta preocupação com possível mudança de regra de licenciamento para parques eólicos

Uma das propostas apresentadas é impor um limite mínimo de distância entre usinas e residências

Uma das propostas apresentadas é impor um limite mínimo de distância entre usinas e residências

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A análise da revisão da Resolução 462 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que trata de procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia eólica, disparou um sinal de alerta dentro do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS). Um dos receios da entidade é quanto à estipulação de uma distância mínima dessas usinas em relação a residências que podem estar nas cercanias desses complexos.

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