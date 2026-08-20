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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:23

Petróleo fecha em alta após novas pressões econômicas dos EUA contra o Irã

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 2,89% (US$ 2,44), a US$ 86,83 por barril

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 2,89% (US$ 2,44), a US$ 86,83 por barril

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O petróleo encerrou o dia em alta, na quinta sessão consecutiva de ganhos, após autoridades dos Estados Unidos reafirmarem que manterão a pressão econômica sobre o Irã, enquanto as negociações entre os dois países seguem sem avanços.

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