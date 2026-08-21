Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 09:00

Entenda como os CRIs financiam obras e levam incorporadoras ao mercado de capitais

No RS, a D1 Empreendimentos acessou o mercado em uma operação de R$ 80 milhões vinculada ao Occhi Marina Club

No RS, a D1 Empreendimentos acessou o mercado em uma operação de R$ 80 milhões vinculada ao Occhi Marina Club

D1 Empreendimentos/Divulgação/JC
Compartilhe:
Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Em meio aos juros elevados e à busca de empresas por alternativas ao crédito bancário, o mercado de capitais tem ampliado sua participação no financiamento de projetos imobiliários. Um dos instrumentos utilizados nesse processo é o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), título lastreado em créditos do setor que permite, entre outras possibilidades, antecipar recursos que uma incorporadora receberia ao longo dos próximos anos.

No Rio Grande do Sul, a D1 Empreendimentos acaba de acessar esse mercado pela primeira vez. A incorporadora estruturou, em parceria com a Monte Bravo, uma operação de R$ 80 milhões vinculada ao Occhi Marina Club, empreendimento de alto padrão desenvolvido em sociedade com a Allgayer, no Litoral Norte gaúcho.

Notícias relacionadas