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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 16:52

Pagamentos antecipados de emendas alteram política fiscal, diz IFI

Cenário é comum em anos eleitorais

Cenário é comum em anos eleitorais

Pedro França/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O governo acelerou o pagamento de emendas parlamentares no primeiro semestre de 2026, algo que costuma se repetir em anos de eleição, afirma a IFI (Instituição Fiscal Independente), órgão ligado ao Senado, em um relatório publicado nesta quinta-feira (20).
 
A antecipação está prevista na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) deste ano. Foi determinado que 65% do valor destinado a emendas, tanto as individuais de deputados e senadores como as de bancadas estaduais, deveriam ser pagos até o fim de junho. 
 
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