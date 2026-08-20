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CapaEconomiaBalanços

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 16:54

Impactada pelo encerramento da Delta Global, Randoncorp amplia prejuízo no 2º trimestre

Companhia encerrou o segundo trimestre de 2026 com prejuízo líquido de R$ 90,5 milhões

Companhia encerrou o segundo trimestre de 2026 com prejuízo líquido de R$ 90,5 milhões

Alex Battistel, Randoncorp, Divulgação
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A Randoncorp encerrou o segundo trimestre de 2026 com prejuízo líquido de R$ 90,5 milhões, ante resultado negativo de R$ 34,9 milhões no mesmo período do ano passado. Apesar da piora na última linha do balanço, a companhia apresentou avanço da rentabilidade operacional, com crescimento do Ebitda e expansão das margens entre abril e junho.

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