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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 15:25

Governo amplia a R$ 200 mil teto de financiamento para motoristas de apps de olho em eleição

Podem buscar financiamento taxistas e motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos um ano

Podem buscar financiamento taxistas e motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos um ano

Agência Brasil
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Agências
O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu aumentar o teto de preço dos veículos que podem ser financiados por motoristas de aplicativos e táxis. Dos atuais R$ 150 mil, o valor passa a R$ 200 mil e inclui também veículos híbridos elétricos.
 
A mudança busca aumentar a abrangência do programa, em um aceno de Lula em meio à campanha eleitoral. A portaria dos ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) com as alterações nas regras foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta (19).

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