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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:43

Empresas preveem crescimento menor em 2027

Desempenho do Ibovespa em comparação ao de indicadores do continente faz parte de um um levantamento da Economatica

Desempenho do Ibovespa em comparação ao de indicadores do continente faz parte de um um levantamento da Economatica

Miguel Schincariol/AFP/JC
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Agências
A pouco mais de quatro meses da virada do ano, grandes empresas e bancos do Ibovespa preveem um cenário pouco animador para a economia do País em 2027.

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