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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:36

Durigan deve se encontrar com economistas do governo FHC para falar sobre eventual Lula 4

Reuniões do ministro com economistas devem abordar redução de gastos e sustentação das contas públicas

Reuniões do ministro com economistas devem abordar redução de gastos e sustentação das contas públicas

Washington Costa/MF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, deve se encontrar nos próximos dias, no Rio de Janeiro, com os economistas Arminio Fraga e Pedro Malan, que integraram a equipe de Fernando Henrique Cardoso, em meio às discussões sobre os rumos da política econômica em um eventual quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
 
Durigan se tornou o principal porta-voz econômico de Lula na campanha pela reeleição. O ministro tem defendido a necessidade de preservar a atual regra de sustentação das contas públicas, o arcabouço fiscal, e já apresentou ideias para um eventual próximo mandato. Uma das opções seria a redução do limite de crescimento real das despesas federais previsto no arcabouço fiscal, de forma que o limite passe de 2,5% para 1,5%.

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