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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 10:18

Dólar abre em alta nesta quinta após EUA aumentarem recompra de títulos do Tesouro

Às 9h16min, a moeda norte-americana subia 0,31%, cotada a R$ 5,1939

Às 9h16min, a moeda norte-americana subia 0,31%, cotada a R$ 5,1939

Arte/JC
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Folhapress
O dólar abriu em alta nesta quinta-feira (20), refletindo a redução do alívio no mercado de títulos públicos dos Estados Unidos com o anúncio de medidas de apoio que ajudaram a moeda a se desvalorizar na quarta-feira.
 
Às 9h16min, a moeda norte-americana subia 0,31%, cotada a R$ 5,1939. Na quarta-feira (19), a divisa fechou em queda de 0,85%, a R$ 5,177, enquanto a Bolsa subiu 0,85%, aos 167.830 pontos, encerrando uma série de 11 fechamentos negativos. 

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