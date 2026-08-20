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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 09:03

Correios passam a entregar no Brasil compras feitas em lojas do Paraguai

Operação é feita pelo Correios Packet, serviço de remessas internacionais da estatal

Operação é feita pelo Correios Packet, serviço de remessas internacionais da estatal

Joédson Alves/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
Os brasileiros já podem comprar pela internet produtos vendidos por lojas do Paraguai e receber as encomendas em qualquer endereço do Brasil por meio dos Correios.
 
A novidade é uma modalidade logística da estatal anunciada na segunda-feira (17). Neste primeiro momento, ela conecta consumidores a duas varejistas de Ciudad del Este: Cellshop e New Zone Importados, empresas de eletrônicos habilitadas no programa Remessa Conforme, da Receita Federal.

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