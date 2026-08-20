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CapaEconomiaAviação

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 08:07

Latam identifica falha de segurança envolvendo dados de clientes de programa de fidelidade

Empresa diz que adotou medidas de contenção e cibersegurança assim que identificou o problema

Empresa diz que adotou medidas de contenção e cibersegurança assim que identificou o problema

FRAPORT BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A companhia aérea Latam Airlines informou que identificou uma falha envolvendo dados pessoais de clientes do seu programa de fidelidade. A empresa não informou quais dados foram afetados nem o número exato de clientes atingidos.

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