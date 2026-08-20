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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 07:35

Bolsas da Ásia fecham em alta após ganhos em Wall Street; Kospi salta quase 6%

Em Seul, o Kospi subiu 5,89%, para 6.852,58 pontos

Em Seul, o Kospi subiu 5,89%, para 6.852,58 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, acompanhando os ganhos em Wall Street, com destaque para o índice sul-coreano Kospi, que avançou quase 6%. Em Seul, o Kospi subiu 5,89%, para 6.852,58 pontos, revertendo a queda de 5,8% do pregão anterior. A Samsung Electronics avançou 9,5%, enquanto a fabricante de chips de memória SK Hynix disparou 12,7%, após anunciar uma recompra significativa de ações. 

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