Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaBalanços

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 19:45

Gerdau vê lucro avançar 70% e América do Norte puxar resultado no 2º trimestre

Siderúrgica registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,5 bilhão e Ebitda de R$ 3,4 bilhões

Siderúrgica registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,5 bilhão e Ebitda de R$ 3,4 bilhões

TÂNIA MEINERZ
Compartilhe:
Gabriel Margonar
Gabriel Margonar

A Gerdau encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 1,47 bilhão, avanço de 69,7% em relação aos R$ 864 milhões registrados no mesmo período do ano passado. O resultado foi puxado principalmente pela operação da América do Norte, que respondeu por quase três quartos da geração operacional de caixa da companhia entre abril e junho.

O Ebitda ajustado, indicador que mede a geração operacional de caixa, alcançou R$ 3,43 bilhões, crescimento de 33,9% na comparação anual e o melhor resultado consolidado da Gerdau desde o terceiro trimestre de 2023

Notícias relacionadas