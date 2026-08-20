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CapaEconomia

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 00:25

Banrisul lança nova experiência de Pix em carteiras digitais por meio do Open Finance

Empresa com sede em Lajeado/RS fortalece sua atuação em soluções de mobilidade para empresas

Empresa com sede em Lajeado/RS fortalece sua atuação em soluções de mobilidade para empresas

/GRUPO BETIOLO/ DIVULGAÇÃO/ JC
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Jornal do Comércio
O Banrisul amplia sua atuação em Open Finance e anuncia a disponibilização da Jornada Sem Redirecionamento (JSR), inovação que permite aos clientes realizarem pagamentos pelo Pix diretamente em carteiras digitais e aplicativos de instituições iniciadoras, sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco a cada transação.

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