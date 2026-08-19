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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:11

Dólar cai a R$ 5,17 após anúncio de recompra de títulos

Moeda norte-americana fechou pela primeira vez abaixo da linha de R$ 5,20 após três pregões

Moeda norte-americana fechou pela primeira vez abaixo da linha de R$ 5,20 após três pregões

Arte/JC
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Agências
O dólar apresentou queda firme em relação ao real nesta quarta-feira (19) alinhado à onda de desvalorização global da moeda norte-americana, após o Tesouro dos Estados Unidos anunciar pela manhã que pode até duplicar o volume de recompra de títulos de longo prazo. A perspectiva de injeção de liquidez aliviou o estresse no mercado de renda fixa, que abrangia tanto os EUA quanto a Europa e o Japão, estimulou o apetite por ativos de risco e ofuscou a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que teve impacto nulo sobre o comportamento do dólar.

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