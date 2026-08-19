Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEnergia

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:06

Agronegócio deve alavancar vendas de baterias de energia

Equipamentos, somados à geração solar, possibilitam maior segurança quanto ao fornecimento de eletricidade

Equipamentos, somados à geração solar, possibilitam maior segurança quanto ao fornecimento de eletricidade

Divulgação Totum Comunicação/JC
Compartilhe:
Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A segurança energética e a possibilidade de redução de custos que os sistemas de armazenamento de energia proporcionam já são motivos para deixar as empresas que vendem esses equipamentos otimistas quanto ao crescimento desse mercado no meio rural, que historicamente tem mais dificuldades em relação ao abastecimento de eletricidade. Com a recente publicação da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nº 1.161/2026, que regulamenta os Sistemas de Armazenamento de Energia (SAEs), e a inclusão das baterias entre os itens financiáveis pelo novo Plano Safra, a expectativa de evolução da solução aumentou ainda mais.

Notícias relacionadas