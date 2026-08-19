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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 17:39

FMP lança imersão presencial para redesenhar modelos de negócios de escritórios de advocacia

As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site da FMP

As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site da FMP

FMP/Divulgação/JC
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A competência jurídica continua sendo essencial para um escritório de advocacia, mas já não é suficiente para garantir diferenciação. É com essa proposta que a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) lança o programa Novos Modelos de Negócios para Escritórios de Advocacia, uma imersão presencial voltada a lideranças que precisam repensar a forma como seus escritórios competem, geram valor e se posicionam no mercado. As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site da FMP.

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