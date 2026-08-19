Indústria de São Marcos investe em construção modular off-site

A construção civil brasileira ainda opera, na maioria das vezes, no modelo tradicional de canteiro de obra, processo que, em boa parte do mundo, já foi substituído por sistemas mais modernos, eficientes e tecnológicos. É nesse cenário que surgiu a Infinity House, empresa de São Marcos especializada em construção modular off-site. As estruturas são desenvolvidas integralmente dentro da fábrica e entregues 100% prontas ao cliente, sem obra no local.



A empresa é uma das expositoras da 25ª Movelsul Brasil, que se encerra às 17h desta quinta-feira (20), em Bento Gonçalves. A marca expõe quatro produtos: uma cabana de hospedagem, um eletroposto compacto com carregadores externos, um carport (estrutura coberta para recarga elétrica de veículos) e um módulo gourmet compacto equipado com churrasqueira, coifa, frigobar, pia e área completa de preparo, tudo integrado em um único ambiente.



As estruturas são antichamas, não rompem e nem exigem manutenção. Trata-se de uma proposta que conversa diretamente com novos comportamentos de consumo, da economia de curta temporada ao crescimento da mobilidade elétrica no Brasil. "O carport, por exemplo, é um lançamento na Movelsul. Surgiu porque percebemos que muitas empresas e comércios estão investindo em estações de recarga de carros elétricos, mas que costumam ficar em espaços sem nenhuma proteção. Com o carport, a iniciativa ganha mais segurança", destaca Ohana Mascarello, gerente administrativa.



A Infinity House nasceu do sonho de Diego Cavalli, serralheiro de formação, que passou pelo segmento de energia solar antes de se dedicar integralmente ao projeto. Junto com José Carlos Portilho, designer de produtos, dedicou quase dois anos ao desenvolvimento do produto e testes dos protótipos.



A cabana de hospedagem exposta na Movelsul está comercializada e com destino ao entorno do Guaíba. "Um dos nossos diferenciais é a logística. Os produtos podem ser transportados prontos quantas vezes for necessário. Essa cabana pode ficar em diferentes lugares ao longo da vida sem nunca precisar ser mexida na estrutura", resume Cavalli.