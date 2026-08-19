Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 16:41

Petróleo fecha em alta sem progresso sobre Ormuz

WTI fechou em alta de 0,39%, a US$ 84,39 o barril. Brent subiu a 0,66%, a US$ 91,62.

WTI fechou em alta de 0,39%, a US$ 84,39 o barril. Brent subiu a 0,66%, a US$ 91,62.

Transpetro/JDIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (19) sem que o mercado encontre perspectivas de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito.

Notícias relacionadas