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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 16:20

Fluxo cambial total em 2026 até 14 de agosto é positivo em US$ 21,200 bi, revela BC

O canal comercial teve importações de US$ 153,885 bilhões e exportações de US$ 196,310 bilhões

O canal comercial teve importações de US$ 153,885 bilhões e exportações de US$ 196,310 bilhões

Assintecal/Divulgação/JC
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Agências
O fluxo cambial ficou positivo em US$ 21,200 bilhões em 2026 até o dia 14 de agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (19). O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 21,226 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 42,425 bilhões no ano.

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